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Происшествия28 июня 2022 8:39

В Тульской области два подростка на мопеде пострадали в ДТП с двумя автомобилями

Мопед столкнулся с ВАЗом и затем въехал в стоящий Renault
Источник:kp.ru
В Тульской области два подростка на мопеде пострадали в ДТП с двумя автомобилями

В Тульской области два подростка на мопеде пострадали в ДТП с двумя автомобилями

Фото: материалы пресс-служб

27 июня в 14:10 на улице Клубной в Щекино Тульской области в ДТП пострадал несовершеннолетний юноша.

По предварительной информации, 15-летний подросток, не имеющий водительских прав, на незарегистрированном в установленном порядке мопеде RACER столкнулся с автомобилем ВАЗ-21150 под управлением 40-летнего мужчины, а затем въехал в стоящий Renault Sandero.

В результате ДТП пострадали мопедист и его несовершеннолетний пассажир – 13-летний юноша. Оба после оказания медицинской помощи были отпущены. В момент происшествия несовершеннолетние находились в шлемах и без защитной экипировки.