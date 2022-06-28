В Тульской области два подростка на мопеде пострадали в ДТП с двумя автомобилями Фото: материалы пресс-служб

27 июня в 14:10 на улице Клубной в Щекино Тульской области в ДТП пострадал несовершеннолетний юноша.

По предварительной информации, 15-летний подросток, не имеющий водительских прав, на незарегистрированном в установленном порядке мопеде RACER столкнулся с автомобилем ВАЗ-21150 под управлением 40-летнего мужчины, а затем въехал в стоящий Renault Sandero.

В результате ДТП пострадали мопедист и его несовершеннолетний пассажир – 13-летний юноша. Оба после оказания медицинской помощи были отпущены. В момент происшествия несовершеннолетние находились в шлемах и без защитной экипировки.