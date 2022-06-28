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Происшествия28 июня 2022 7:55

Нетрезвая тулячка поссорилась с мужем и пырнула его ножом в грудь

Мужчина выжил, суд приговорил женщину к 2 годам заключения в колонии
Источник:kp.ru
Нетрезвая тулячка поссорилась с мужем и пырнула его ножом в грудь

Нетрезвая тулячка поссорилась с мужем и пырнула его ножом в грудь

Фото: Игорь КОПЫТОВ

32-летняя жительница Тулы была признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

В суде установлено, что вечером 5 января пьяная тулячка на кухне в своей квартире внезапно поссорилась с мужем и ударила его ножом в грудь. После чего, испугавшись за его жизнь, вызвала мужу скорую помощь. С полученными ранами 32-летнего потерпевшего доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь.

Суд приговорил подсудимую к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.