В Туле врачи спасли ребенка, проглотившего батарейку и магниты Фото: соцсети

В Туле полуторагодовалого ребенка родители привезли в детскую областную клиническую больницу с жалобами на то, что у ребенка рвота и повышенная температура, также малыш был вялым.

Ребенку сделали рентген, который выявил, что в брюшной полости мальчика находятся 7 магнитов и батарейка, что и привело к кишечной непроходимости. К сожалению, извлечь инородные тела можно было только с помощью оперативного вмешательства. Операция продлилась 1,5 часа и прошла успешно, сейчас мальчик чувствует себя хорошо и готовится к выписке.