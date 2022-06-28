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Происшествия28 июня 2022 7:27

В Туле врачи спасли ребенка, проглотившего батарейку и магниты

Изначально родители привезли ребенка с жалобами на рвоту, вялость и повышенную температуру
Источник:kp.ru
В Туле врачи спасли ребенка, проглотившего батарейку и магниты

В Туле врачи спасли ребенка, проглотившего батарейку и магниты

Фото: соцсети

В Туле полуторагодовалого ребенка родители привезли в детскую областную клиническую больницу с жалобами на то, что у ребенка рвота и повышенная температура, также малыш был вялым.

Ребенку сделали рентген, который выявил, что в брюшной полости мальчика находятся 7 магнитов и батарейка, что и привело к кишечной непроходимости. К сожалению, извлечь инородные тела можно было только с помощью оперативного вмешательства. Операция продлилась 1,5 часа и прошла успешно, сейчас мальчик чувствует себя хорошо и готовится к выписке.