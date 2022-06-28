В Тульской области перевернулся автомобиль Geely: погибла женщина, мужчина в больнице Фото: соцсети

В Тульской области на 126-м километре трассы М-2 «Крым» 27 июня произошло смертельное ДТП. О происшествии сообщили в пресс-службе ГИБДД РФ по Тульской области.

По имеющейся информации, автомобиль Geely под управлением 62-летнего мужчины врезался в металлический барьер, "кувыркнулся", снова наехал на препятствие, и в конце выехал на встречную полосу.

В результате аварии погибла пассажирка автомобиля, 60-летняя женщина, которая скончалась на месте. Водитель автомобиля бы госпитализирован.