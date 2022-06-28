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Общество28 июня 2022 6:24

На шести улицах Тулы введут одностороннее движение с 18 июля

Водителей просят строить свои маршруты с учетом этих изменений
Источник:kp.ru
На шести улицах Тулы введут одностороннее движение с 18 июля

На шести улицах Тулы введут одностороннее движение с 18 июля

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле для исключения конфликтных точек между участниками дорожного движения введут на шести улицах одностороннее движение. Об этом сообщает городская администрация.

Изменения вступят в силу с 18 июля и коснутся улиц:

- 1-й Волоховский проезд,

- 2-й Волоховский проезд,

- 3-й Волоховский проезд,

- 4-й Волоховский проезд,

- 2-я Волоховская улица,

- 4-й Волоховский переулок.

На шести улицах Тулы введут одностороннее движение с 18 июля

На шести улицах Тулы введут одностороннее движение с 18 июля

Фото: материалы пресс-служб

Водителям необходимо будет построить свой маршрут с учетом новых правил.