На шести улицах Тулы введут одностороннее движение с 18 июля
Фото: Алексей ФОКИН
В Туле для исключения конфликтных точек между участниками дорожного движения введут на шести улицах одностороннее движение. Об этом сообщает городская администрация.
Изменения вступят в силу с 18 июля и коснутся улиц:
- 1-й Волоховский проезд,
- 2-й Волоховский проезд,
- 3-й Волоховский проезд,
- 4-й Волоховский проезд,
- 2-я Волоховская улица,
- 4-й Волоховский переулок.
На шести улицах Тулы введут одностороннее движение с 18 июля
Фото: материалы пресс-служб
Водителям необходимо будет построить свой маршрут с учетом новых правил.