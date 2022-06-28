На шести улицах Тулы введут одностороннее движение с 18 июля Фото: Алексей ФОКИН

В Туле для исключения конфликтных точек между участниками дорожного движения введут на шести улицах одностороннее движение. Об этом сообщает городская администрация.

Изменения вступят в силу с 18 июля и коснутся улиц:

- 1-й Волоховский проезд,

- 2-й Волоховский проезд,

- 3-й Волоховский проезд,

- 4-й Волоховский проезд,

- 2-я Волоховская улица,

- 4-й Волоховский переулок.

На шести улицах Тулы введут одностороннее движение с 18 июля Фото: материалы пресс-служб

Водителям необходимо будет построить свой маршрут с учетом новых правил.