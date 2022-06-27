Жителя Тульской области осудили за убийство, совершенное в 2014 году Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области суд признал ранее судимого 39-летнего жителя региона виновным в особо тяжком преступлении, которое было совершено в 2014 году.

В суде установлено, что ночью 28 июня 2014 года пьяный житель Ленинского района встретил знакомого вблизи дома 62 ТСН «Садовод» в селе Верхние Присады Ленинского района Тульской области и, так как испытывал к нему личную неприязнь, ударил знакомого кулаком по голове, а когда мужчина потерял равновесие и упал, то продолжил избивать кулаками и ногами по лицу, голове и телу. После этого с места происшествия он скрылся, а потерпевший позвонил сожительнице, которая приехала и вызвала скорую помощь. От полученных повреждений через несколько дней 43-летний мужчина скончался в больнице.

Суд приговорил виновного к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.