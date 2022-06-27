В Тульской области полиция задержала подпольного оружейника
Фото: материалы пресс-служб
Оперативники регионального уголовного розыска получили информацию, что житель Алексина Тульской области занимается изготовлением огнестрельного оружия, переделывая его из сигнального и списанного.
Полицейским удалось установить личность подозреваемого, которым оказался 45-летний рабочий одного из местных предприятий. Во время обыска в его гараже нашли и изъяли:
- пистолеты ПМ,
- обрез винтовки «Мосина»,
- гладкоствольное охотничье ружье,
- патроны калибра 9 мм, а также к гладкоствольному охотничьему оружию,
- пластиковая емкость с порохом,
- предметы, похожие на крупнокалиберные снаряды.
Также в гараже обнаружили токарный станок специализированные инструменты, развертки, матрицы, чертежи, блокнот с записями, ноутбук.
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело, все изъятые предметы и вещества были направлены в Экспертно-криминалистический центр для проведения биологической, баллистической и взрывотехнической экспертиз. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, выясняют мотивы, побудившие мужчину заниматься противоправной деятельностью.
В Тульской области полиция задержала подпольного оружейника
Фото: материалы пресс-служб