В Тульской области полиция задержала подпольного оружейника Фото: материалы пресс-служб

Оперативники регионального уголовного розыска получили информацию, что житель Алексина Тульской области занимается изготовлением огнестрельного оружия, переделывая его из сигнального и списанного.

Полицейским удалось установить личность подозреваемого, которым оказался 45-летний рабочий одного из местных предприятий. Во время обыска в его гараже нашли и изъяли:

- пистолеты ПМ,

- обрез винтовки «Мосина»,

- гладкоствольное охотничье ружье,

- патроны калибра 9 мм, а также к гладкоствольному охотничьему оружию,

- пластиковая емкость с порохом,

- предметы, похожие на крупнокалиберные снаряды.

Также в гараже обнаружили токарный станок специализированные инструменты, развертки, матрицы, чертежи, блокнот с записями, ноутбук.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело, все изъятые предметы и вещества были направлены в Экспертно-криминалистический центр для проведения биологической, баллистической и взрывотехнической экспертиз. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, выясняют мотивы, побудившие мужчину заниматься противоправной деятельностью.