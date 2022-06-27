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Происшествия27 июня 2022 13:22

Два подростка на мотоцикле пострадали в ДТП в Тульской области

Они столкнулись с УАЗом, который не уступил им дорогу на перекрестке
Источник:kp.ru
Два подростка на мотоцикле пострадали в ДТП в Тульской области

Два подростка на мотоцикле пострадали в ДТП в Тульской области

Фото: материалы пресс-служб

26 июня 17:30 на 11-м километре автодороги «Алексин-Мичурино» Алексинского района Тульской области произошло ДТП.

По предварительной информации, 33-летний мужчина на автомобиле УАЗ-31519 с полуприцепом МЗСА-81771Е на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу имевшему преимущество в движении мотоциклу Minsk и столкнулся с ним.

В результате ДТП пострадали: 15-летний мотоциклист, который был госпитализирован с различными травмами, и его пассажир - 14-летний юноша, который после оказания медицинской помощи был отпущен. В момент происшествия несовершеннолетние находились без защитной экипировки.