Тулячки, набравшие 200 баллов на ЕГЭ по двум предметам, получат по 100 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН

27 июня в ходе оперативного совещания в правительстве Тульской области стали известны результаты основного этапа ЕГЭ.

Так, из 6 182 учеников, сдававших единый госэкзамен, 35 человек получили 100 баллов по обязательным предметам - русскому языку (34 человека) и базовой математике (1). Еще 17 учеников получили 100 баллов по дополнительным предметам: истории (9), литературе (3), обществознанию (2), а также по химии, биологии и географии (по 1 человеку).

Кроме того, в их числе - две девушки, которые получили 200 баллов на ЕГЭ по двум предметам. Это ученицы МБОУ "СОШ №7" из Ефремова и тульского лицея №2. Как стало известно в ходе совещания, девочки получат выплаты в размере 100 тысяч рублей каждая.

Также стало известно, что 16 человек в регионе не справились с ЕГЭ по обязательным предметам, а еще 4 ученика были удалены с экзамена за наличие телефона и использование шпаргалок.