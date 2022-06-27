Качество водопроводной воды с 20 по 26 июня проверили в разных районах Тулы Фото: Алексей ФОКИН

В Туле еженедельно проверяют качество воды в разных районах областного центра. Образцы для проверки собирались в течение недели и оценивались по шести критериям: смотрели наличие цветности, мутности, железа и двух видов бактерий - колиформных и термотолерантных колиформных. Также проверяли жесткость воды.

По итогам проверки на прошедшей неделе, с 20 по 26 июня, получены следующие результаты:

- оба вида бактерий, на которые ведется проверка, как и цветность воды, отсутствуют в пробах из всех районов города;

- содержание железа в воде не превышает предельно допустимой концентрации, но больше всего всего железа (в пределах допустимой нормы), в воде Привокзального и Советского районов;

- мутность воды также в пределах нормы во всех районах, при этом самая прозрачная вода в Пролетарском районе, а самая мутноватая - в Привокзальном;

- жесткость воды превышена во всех районах Тулы, кроме Пролетарского.