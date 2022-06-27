В Тульской области за неделю 387 человек пострадали от укусов клещей

За прошедшую неделю, с 20 по 26 июня в больницы за медицинской помощью после укусов клещей обратились 387 человек, из них 118 - дети. Всего с начала мониторинга в этом году зарегистрирован 1801 случай присасывания клещей к людям, в том числе 606 детей, что на 5,1% выше среднемноголетнего уровня.

Чаще всего кусают людей клещи придомовой территории (36,4%), на территории садово-огородных товариществ (38,6), при посещении лесов (8,8%) и других территорий (16,2 %). Факты присасывания клещей выявлены во всех районах Тульской области, также зарегистрировано 24 завозных случая, при посещении Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Орла, Тверская, Воронежской, Калужской, Липецкой, Рязанской , Архангельской и Тверской областей, Республик Мордовия и Карелия.

За время мониторинга этого года в лабораториях исследовали 1427 клещей, в том числе - 1097 снятых с людей и 330 из природных биотопов, общая инфицированность бореллиями и анаплазмой превышает среднемноголетний уровень и соответственно составляет 17,4% и 6,9%, инфицированность эрлихиями составляет 0,2%.

Основным противоэпидемическим мероприятием остаются акарицидные обработки. В эотм году планируется обработать 1100 га, на сегодня обработаны 926 га.