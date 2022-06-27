Тулячка отдала мошенникам 142 тысячи рублей за "выгодные услуги от мобильного оператора" Фото: Алексей ФОКИН

22-летняя жительница Тулы обратилась в полицию и сообщила, что неделей ранее она стала жертвой мошенников.

По словам девушки, ей звонили с разных номеров неизвестные, которые представлялись сотрудниками абонентской службы «Теле2». Лже-оператор сотовой связи убедил девушку приобрести выгодные услуги, а оплату перевести на определенный номер банковского счета. В результате тулячка лишилась 142 тысяч рублей.

По словам потерпевшей, о подобных преступлениях она знала из средств массовой информации и все равно поверила злоумышленнику.

В полиции по данному факту возбудили уголовное дело.