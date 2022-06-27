В Туле 27 июня из-за жары бесплатно раздают питьевую воду Фото: Алексей ФОКИН

В Туле продолжается аномально жаркая погода - до +33 градусов, а потому в городе по поручению главы администрации бесплатно раздают питьевую воду.

Раздача проходит с 10.00 до 19.00 на точках по продаже кваса по следующим адресам:

- Красноармейский проспект, 48, корп. 2;

- перекресток ул. Смидович и ул. 9 Мая, 5;

- ул. Кутузова, 13;

- ул. Ложевая, 123, ост. Степанова;

- перекресток ул. Кутузова 16 и ул. Шухова;

- перекресток Марата д. 24 и ул. Плеханова;

- Красноармейский проспект, 17;

- перекресток ул. Жаворонкова и ул. Фр. Энгельса;

- ул. Фрунзе, 5;

- ул. Октябрьская, 95;

- ул. М. Горького, 14;

- ул. Октябрьская, 9;

- ул. Пузакова, 5;

- ул. Кауля, 45;

- ул. Н. Руднева, 62;

- пр. Ленина, 28.

Также дополнительно к этим точкам установлены ещё точки раздачи воды по следующим адресам:

- перекресток пр. Ленина и ул. Советской;

- перекресток ул. Первомайской и пр. Ленина;

- ул. Октябрьская, ост. "Московская застава".