В Туле 27 июня из-за жары бесплатно раздают питьевую воду
Фото: Алексей ФОКИН
В Туле продолжается аномально жаркая погода - до +33 градусов, а потому в городе по поручению главы администрации бесплатно раздают питьевую воду.
Раздача проходит с 10.00 до 19.00 на точках по продаже кваса по следующим адресам:
- Красноармейский проспект, 48, корп. 2;
- перекресток ул. Смидович и ул. 9 Мая, 5;
- ул. Кутузова, 13;
- ул. Ложевая, 123, ост. Степанова;
- перекресток ул. Кутузова 16 и ул. Шухова;
- перекресток Марата д. 24 и ул. Плеханова;
- Красноармейский проспект, 17;
- перекресток ул. Жаворонкова и ул. Фр. Энгельса;
- ул. Фрунзе, 5;
- ул. Октябрьская, 95;
- ул. М. Горького, 14;
- ул. Октябрьская, 9;
- ул. Пузакова, 5;
- ул. Кауля, 45;
- ул. Н. Руднева, 62;
- пр. Ленина, 28.
Также дополнительно к этим точкам установлены ещё точки раздачи воды по следующим адресам:
- перекресток пр. Ленина и ул. Советской;
- перекресток ул. Первомайской и пр. Ленина;
- ул. Октябрьская, ост. "Московская застава".