В Туле на улице Болдина обнаружили прикованного к светофору голого мужчину Фото: соцсети

Рано утром 27 июня, в 5.30, в Туле на улице Болдина на остановке "Орловская" прохожие обнаружили совершенно голого молодого человека, который был прикован наручниками к столбу светофора. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Увидевшие его прохожие вызвали сотрудников полиции и скорую помощь. Обстоятельства, при которых молодой человек попал в такое положение, уточняются. в соцсетях в комментариях высказываются предположения о том, что парень может быть наркоманом либо жертвой наказания или дурной шутки.