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Общество27 июня 2022 7:32

В Туле на улице Болдина обнаружили прикованного к светофору голого мужчину

Прикованного наручниками молодого человека обнаружили рано утром на остановке "Орловская"
Источник:kp.ru
В Туле на улице Болдина обнаружили прикованного к светофору голого мужчину

В Туле на улице Болдина обнаружили прикованного к светофору голого мужчину

Фото: соцсети

Рано утром 27 июня, в 5.30, в Туле на улице Болдина на остановке "Орловская" прохожие обнаружили совершенно голого молодого человека, который был прикован наручниками к столбу светофора. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Увидевшие его прохожие вызвали сотрудников полиции и скорую помощь. Обстоятельства, при которых молодой человек попал в такое положение, уточняются. в соцсетях в комментариях высказываются предположения о том, что парень может быть наркоманом либо жертвой наказания или дурной шутки.