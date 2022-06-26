Завтра, 27 июня, в Туле без света останутся десятки домов Фото: Игорь КОПЫТОВ

Сообщаем адреса, по которым будет ограничена подача электроэнергии. Так они коснутся:

с 09:00 до 12:00 – ул. Пирогова, 33-49 (нечётн.), 35-а, 46-68 (чётн.); ул. Гоголевская, 3-41 (нечётн.), 10-54 (чётн.), 54-а; ул. Жуковского, 51-69 (нечётн.), 62-82 (чётн.), ул. Л. Толстого, 74-106 (чётн.);

с 09:00 до 17:00 - Мясново: ул. Полюсная, 58; 18-й пр-зд, 85, 87, 91, 104; 19-й пр-зд, 57; Мясново: 4-й проезд, 33, 35, 35-а, 35-б, 42, 44, 46, 48, 37, 41-а; 3-й проезд 31-43 (нечётн.), 38; ул. Кооперативная, 14-18 (чётн.), 16-а, 18-а, 18-в, 18-г, 18-д, 18-е, 18-ж, 9-а, 7-б, 7-13 (нечётн.); ул. Воздухофлотская 25, 27, 27-а, 27-б, 29, 29-а; ул. Рогова 25; 2-й пр-зд 25, 31; ул. Октябрьская, 87, 89; ул. Максимовского, 4; ул. Галкина, 31, 33; ул. 1-я Хомутовка, 1-33 (нечётн.), 2-12 (чётн.), , 1-а, 4-а, 4-г, 4-д, 6-а, 26, 28, 32, 34, 36, 38; ул. Р. Люксембург, 8-б; ул. 2-я Хомутовка, 2; ул. Томпа, 1; ул. Октябрьская, 28

с 09:00 до 18:00 - пр-т Ленина, 72, 74, 74-а;

с 10:00 до 13:00 - п. Хомяково: ул. Березовская, 6-15; ул. Хомяковская, 4-35, 21-а, 12-а, 1-б;

с 13:00 до 16:00 - ул. Кауля 76-102 (чётн.); ул. П. Алексеева 68-76 (чётн.), 55-а-59-а (нечётн.); ул. Р. Лизинского ( Дивизионная ), 1-35 (нечётн.), 2-28 (чётн.); ул. Л. Толстого 77.