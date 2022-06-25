Дежурным по Туле 25 июня назначен Андрей Паршинцев

Сегодня, 25 июня, дежурным по городу назначен заместитель начальника управления — начальник отдела по контролю за содержанием городских территорий управления по благоустройству администрации Тулы Андрей Паршинцев. По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 — (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).

Фото: Алексей ФОКИН