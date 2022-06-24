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Общество24 июня 2022 15:01

В Туле может появиться мемориал, посвященный десантникам

Это и другие предложения от жителей рассмотрел в ходе личного приема граждан глава Тульской области
Источник:kp.ru
В Туле может появиться мемориал, посвященный десантникам

В Туле может появиться мемориал, посвященный десантникам

Фото: материалы пресс-служб

К губернатору Тульской области обратился ветеран боевых действий Анатолий Гагаринов, который предложил создать в Туле мемориал, посвященный десантникам. Губернатор поручил проработать этот вопрос главе администрации Тулы и министру труда региона.

Также в ходе приема рассмотрели вопросы об увеличении выплат спортсменам-призерам и доступной среде в бассейне Алексина, с которыми обратился трехкратный чемпион России, мастер спорта по плаванию Андрей Тимошенко. Министру спорта Тульской области дали месяц на проработку вопроса материального обеспечения спортсменов-инвалидов, а главе администрации Алексина – в течение двух месяцев адаптировать бассейн для людей с ограниченными возможностями.

Кроме того, представители поискового отряда «ЛизаАлерт» обсудили с главой региона проекты «Островок безопасности» и «Браслеты безопасности» и попросили оказать содействие в предоставлении помещения для проведения обучающих мероприятий и приобретении оборудования. Этим займется министр социальной защиты и молодежной политики региона.