В Туле может появиться мемориал, посвященный десантникам Фото: материалы пресс-служб

К губернатору Тульской области обратился ветеран боевых действий Анатолий Гагаринов, который предложил создать в Туле мемориал, посвященный десантникам. Губернатор поручил проработать этот вопрос главе администрации Тулы и министру труда региона.

Также в ходе приема рассмотрели вопросы об увеличении выплат спортсменам-призерам и доступной среде в бассейне Алексина, с которыми обратился трехкратный чемпион России, мастер спорта по плаванию Андрей Тимошенко. Министру спорта Тульской области дали месяц на проработку вопроса материального обеспечения спортсменов-инвалидов, а главе администрации Алексина – в течение двух месяцев адаптировать бассейн для людей с ограниченными возможностями.

Кроме того, представители поискового отряда «ЛизаАлерт» обсудили с главой региона проекты «Островок безопасности» и «Браслеты безопасности» и попросили оказать содействие в предоставлении помещения для проведения обучающих мероприятий и приобретении оборудования. Этим займется министр социальной защиты и молодежной политики региона.