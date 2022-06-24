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Общество24 июня 2022 14:34

В Туле 82 выпускника медколледжа вручили дипломы по специальности «Лечебное дело»

Всего в этом году колледж окончили более 500 студентов, 51 выпускник получил диплом с отличием
Источник:kp.ru
В Туле 82 выпускника медколледжа вручили дипломы по специальности «Лечебное дело»

В Туле 82 выпускника медколледжа вручили дипломы по специальности «Лечебное дело»

Фото: материалы пресс-служб

24 июня министр здравоохранения Тульской области лично вручил дипломы 82 выпускникам Тульского областного медицинского колледжа, учившимся по специальности «Лечебное дело». По традиции выпускники произнесли клятву Гиппократа.

Всего в этом году колледж окончили более 500 студентов, 51 выпускник получил диплом с отличием, 79 человек уже работают в медучреждениях региона.

Помимо фельдшеров, колледж готовит медсестер, лаборантов и фармацевтов.