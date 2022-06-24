В Туле 82 выпускника медколледжа вручили дипломы по специальности «Лечебное дело» Фото: материалы пресс-служб

24 июня министр здравоохранения Тульской области лично вручил дипломы 82 выпускникам Тульского областного медицинского колледжа, учившимся по специальности «Лечебное дело». По традиции выпускники произнесли клятву Гиппократа.

Всего в этом году колледж окончили более 500 студентов, 51 выпускник получил диплом с отличием, 79 человек уже работают в медучреждениях региона.

Помимо фельдшеров, колледж готовит медсестер, лаборантов и фармацевтов.