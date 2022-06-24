В Туле безработный украл из частного дома антенну, удлинитель и уличные фонари Фото: Алексей ФОКИН

Сотрудники полиции в Туле установили подозреваемого в дачной краже. Жертвой преступления стала 69-летняя тулячка, которая сообщила, что из ее дачного дома, пропали тв-антенна, удлинитель и два уличных фонаря.

Полицейским удалось установить личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника, которым оказался безработный ранее судимый 28-летний местный житель. Предположительно, проходя через дачный поселок, мужчина без предварительного плана решил ограбить одних из домов, разбил окно дачного дома и проник внутрь.

В отделе полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам кражи.