Тульского экс-депутата Александра Бороненко после признания его вины судом исключили из партии «Единая Россия»

Александр Бороненко, депутат Тульской городской Думы шестого созыва, которого 23 июня осудили за мошенничество, был исключен из партии «Единая Россия». Об этом сегодня сообщило региональное отделение партии.

Согласно сообщению, в соответствии с Уставом партии «Единая Россия», членство Александра Бороненко в Партии приостановили в декабре 2021 года, а теперь окончательно исключили с учетом признания его вины в совершении преступления.

Напомним, Бороненко, будучи депутатом городской Думы шестого созыва, с октября 2019 года по декабрь 2021 года фиктивно трудоустроил в качестве своих помощников четырех знакомых, причем они также не знали о своем "трудоустройстве", а потому обязанности не выполняли. А начисляемые им на зарплатные карты деньги присваивал обвиняемый. Таким образом он получил в свое распоряжение более 2,5 млн рублей бюджетных средств.

Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 500 тысяч рублей.