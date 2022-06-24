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Общество24 июня 2022 12:56

Вертолет санавиации Тульской области сможет выполнять полеты и в ночное время

Благодаря мобильному комплексу светосигнальных огней, вертолет можно будет посадить даже ночью на дорожное полотно
Источник:kp.ru
Вертолет санавиации Тульской области сможет выполнять полеты и в ночное время

Вертолет санавиации Тульской области сможет выполнять полеты и в ночное время

Фото: материалы пресс-служб

Центр медицины катастроф, скорой и неотложной помощи в Тульской области приобрел мобильный комплекс светосигнальных огней, который позволит совершать посадку вертолета в темное время суток.

Световые сигналы легко перевозить и устанавливать, они позволят экипажу вертолета быстро обнаружить зону захода на посадку даже на дороге. На их развертывание уходит три минуты.

Первый комплекс будет передан подстанции Центра медицины катастроф в Ефремове. Планируется закупить еще 5 комплектов светосигнальных огней для подстанций Центра в Алексине, Белеве, Новомосковске, Суворове и Плавске.

Вертолет санавиации Тульской области сможет выполнять полеты и в ночное время

Вертолет санавиации Тульской области сможет выполнять полеты и в ночное время

Фото: материалы пресс-служб