Пьяный водитель в Донском Тульской области врезался в столб: пострадали два человека Фото: материалы пресс-служб

23 июня в 17:40 на улице Октябрьской в Донском (микрорайон Центральный) Тульской области произошло "пьяное" ДТП с пострадавшими.

По предварительной информации, 46-летний мужчина пьяным сел за руль автомобиля Ford Focus, и в результате на улице Октябрьской он съехал с дороги и врезался в опору линии электропередачи.

В результате ДТП пострадали сам водитель и 43-летний пассажир автомобиля. Оба были отпущены после оказания медицинской помощи.