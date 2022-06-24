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Происшествия24 июня 2022 10:30

Пьяный водитель в Донском Тульской области врезался в столб: пострадали два человека

Оба пострадавших были отпущены после оказания медицинской помощи на месте
Источник:kp.ru
Пьяный водитель в Донском Тульской области врезался в столб: пострадали два человека

Пьяный водитель в Донском Тульской области врезался в столб: пострадали два человека

Фото: материалы пресс-служб

23 июня в 17:40 на улице Октябрьской в Донском (микрорайон Центральный) Тульской области произошло "пьяное" ДТП с пострадавшими.

По предварительной информации, 46-летний мужчина пьяным сел за руль автомобиля Ford Focus, и в результате на улице Октябрьской он съехал с дороги и врезался в опору линии электропередачи.

В результате ДТП пострадали сам водитель и 43-летний пассажир автомобиля. Оба были отпущены после оказания медицинской помощи.