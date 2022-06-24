Туляков приглашают на народно-кошачий флешмоб: «Котиков любят все!» Фото: Игорь КОПЫТОВ

25 июня с 15:00 до 17:00 в доме-музее В.В. Вересаева пройдет народно-кошачий флешмоб: «Котиков любят все!». Участников ждут:

- Чтение отрывков из произведений Викентия Вересаева, в которых кошки являются героями,

- Рассказы о произведениях литературы, музыки, кинематографа и живописи, в которых оставлен след мягкой лапки,

- Видеорепортаж с забавными историями из жизни котиков усадьбы Смидовичей,

- Художественная акция «Рисуем мелками и карандашами!», в рамках которой участники смогут или на альбомном листе с помощью красок, или на асфальте перед зданием музея цветными мелками нарисовать портрет любимого кота,

- Музыкальная пауза «О котиках в полный голос» - коллективное исполнение песен, в которых упоминаются кошки.

Кроме того, желающие смогут прийти на мероприятие со своим питомцем и сфотографироваться вместе на живописной территории усадьбы. А в конце вечера покажут фильм «Парад пушистиков», смонтированный из фотографий их домашних любимцев.

Вход свободный.