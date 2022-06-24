На 24 июня в Тульской области за сутки выявили 42 новых случая коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

По данным сайта Стопкоронавирус на 24 июня, 11:00, за минувшие сутки в Тульской области выявили 42 новых случая коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе было зафиксировано 157 800 пациентов с этим диагнозом. Также за эти сутки в регионе госпитализировали 12 человек.

56 пациентов выздоровели от ковида за этот же период, а всего переболевших в регионе зарегистрировано 151 864 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, за сутки был подтвержден у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 222 человека.