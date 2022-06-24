В Туле задержали парня и девушку, обманом выманивших у пожилых женщин больше 2,5 млн рублей Фото: материалы пресс-служб

В начале июня в Привокзальном, Пролетарском и Центральном округах Тулы несколько пожилых женщин пострадали от мошенников, действовавших по одной схеме. Так, у пенсионерок 87 и 88 лет преступники похитили по 100 тысяч рублей, у 68-летней женщины также похищены 100 тысяч рублей, а у 84-летней пенсионерки им удалось выманить 2 246 696 рублей.

Потерпевшие пояснили полицейским, что им городской телефон звонили неизвестные люди и сообщали, что их родственники стали участниками ДТП, в результате которых пострадали люди. Чтобы родственника не привлекли к уголовной ответственности, требовалась большая сумма денег. В квартиру потерпевших приходили в одном случае молодая девушка, а в остальных - молодой мужчина, которым женщины передавали пакеты с вложенными туда деньгами.

Сотрудники полиции смогли установить личности предполагаемых мошенников. Ими оказались 19-летняя девушка и 21-летний молодой человек, оба - из посёлка Бородинский Киреевского района. Они задержаны и дают признательные показания.

По словам задержанных, они нашли работу в одном из популярных мессенджеров. Им предложили работу курьерами, чтобы ездить по адресам и забирать у граждан деньги, спрятанные в пакеты с одеждой. «Работодатель» убедил молодых людей в безопасности и легальности работы. Полученные деньги перечислялись через банкоматы на указываемые им счета. Задержанные говорят, что выполнив пару заказов, они начали понимать, что стали соучастниками преступления и попытались прекратить свою деятельность, однако под давлением со стороны нанимателя продолжили обманывать пожилых граждан.

Сейчас в полиции по данным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела, полицейские устанавливают обстоятельства преступной деятельности задержанных.