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Общество24 июня 2022 6:43

Вечером 24 июня небо Тулы над кремлем осветят «Лучи Победы»

Акция пройдет в честь 77-й годовщины Парада Победы на Красной площади
Источник:kp.ru
Вечером 24 июня небо Тулы над кремлем осветят «Лучи Победы»

Вечером 24 июня небо Тулы над кремлем осветят «Лучи Победы»

Фото: материалы пресс-служб

24 июня в 22:00 небо над Тульским кремлем осветят лучи прожекторов в рамках акции «Лучи Победы». Кроме того, во время акции будут транслировать песни военных лет, а также рассказ о первом Параде Победы.

Мероприятие посвящено 77-й годовщине Парада Победы на Красной площади, который прошел 24 июня 1945 года в Москве. Столицу украсили праздничной иллюминацией, а в 23.00 ночное небо над столицей осветили пять прожекторных колец: вокруг Кремля, по Бульварному и Садовому кольцам, по вокзалам и по Окружной железной дороге.

Акция «Лучи Победы» проводится в городах-героях, городах воинской славы и трудовой доблести.