В Тульской области перекроют дорогу к деревне Федоровка из-за реконструкции моста Фото: материалы пресс-служб

Мост через реку Упа на 6-м километре автомобильной дороги«Тула - Ленинский» - Федоровка в Ленинском районе Тульской области ждет реконструкция. Поэтому на время проведения строительно-монтажных работ, с 4 июля 2022 года по 15 ноября 2023 года, здесь ограничат движение транспорта.

Об этом со ссылкой на Приказ министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области от 06.06.2022 №115, сообщает Госавтоинспекция Тульской области.

Объехать закрытый участок можно будет по автомобильным дорогам «Тула-Ленинский», М-2 «Крым» и «Тула-Алешня».