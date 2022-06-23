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Происшествия23 июня 2022 15:01

Под Тулой столкнулись два ВАЗа: пострадал 47-летний мужчина

Один из автомобилей не предоставил преимущество в движении второму чтои привело к столкновению
Источник:kp.ru
Под Тулой столкнулись два ВАЗа: пострадал 47-летний мужчина

Под Тулой столкнулись два ВАЗа: пострадал 47-летний мужчина

Фото: соцсети

Днем 23 июня в 11:45 на 12-м километре автодороги «Тула — Белев», в районе Иншинки, произошло ДТП с участием двух автомобилей ВАЗ.

По предварительной информации, 34-летний мужчина за рулем ВАЗ-21043 на не регулируемом перекрестке при повороте налево не предоставил преимущество автомобилю ВАЗ-2114 под управлением 47-летнего водителя, двигавшемуся навстречу.

В результате ДТП пострадал старший мужчина, водитель ВАЗ-2114, который после оказания медпомощи был отпущен.

Под Тулой столкнулись два ВАЗа: пострадал 47-летний мужчина

Под Тулой столкнулись два ВАЗа: пострадал 47-летний мужчина

Фото: соцсети