Под Тулой столкнулись два ВАЗа: пострадал 47-летний мужчина Фото: соцсети

Днем 23 июня в 11:45 на 12-м километре автодороги «Тула — Белев», в районе Иншинки, произошло ДТП с участием двух автомобилей ВАЗ.

По предварительной информации, 34-летний мужчина за рулем ВАЗ-21043 на не регулируемом перекрестке при повороте налево не предоставил преимущество автомобилю ВАЗ-2114 под управлением 47-летнего водителя, двигавшемуся навстречу.

В результате ДТП пострадал старший мужчина, водитель ВАЗ-2114, который после оказания медпомощи был отпущен.