44-летний житель Узловой в Тульской области насмерть забил подругу своей сожительницы Фото: Алексей ФОКИН

44-летний житель Узловой обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, что привело по неосторожности к смерти потерпевшей.

По версии следствия в ночь с 15 на 16 апреля 2022 года житель Узловой, ранее судимый за аналогичное преступление, был в квартире своей сожительницы в компании собственно сожительницы и ее подруги. В какой-то момент между всеми присутствующими вспыхнула ссора, в пылу которой обвиняемый ударил гостью по голове рукой, после чего вытащил женщину из квартиры на лестничную клетку. От полученной закрытой черепно-мозговой травмы 40-летняя потерпевшая скончалась, а её тело утром обнаружили соседи.

Уголовное дело было направлено в Узловский районный суд Тульской области для рассмотрения по существу.