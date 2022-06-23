Мужчина, пытавшийся сжечь военкомат в Тульской области, обвиняется также в покушении на Владимира Соловьева Фото: соцсети

29-летний молодой человек, которого задержали по делу о поджоге военкомата в Ясногорске Тульской области, также проходит обвиняемым в деле о покушении на телеведущего Владимира Соловьева, сообщает канал BAZA. Также его подозревают в попытке поджога военкоматов в подмосковных Щелково и Балашихе и в Рязанской области. Подозреваемый был арестован по решению Басманного суда Москвы до 3 августа.

Отмечается, что мужчина всегда любил поджоги и еще в 16 лет планировал подорвать себя в канун Дня Победы в оживленном месте в Москве. А после начала спецоперации он и несколько его знакомых начали поджигать автомобили с буквами Z, а позже переключились на военкоматы. Вместе с этими же знакомыми он и планировал совершить покушение на публичную личность, при этом конкретного плана у соучастников не было, но слежку за Соловьевым они вели.

Кроме того, ТАСС сообщает, что еще раньше этот человек фигурировал в деле группе националистов, члены которой были осуждены за серию взрывов и нападения на иностранцев по мотивам межнациональной ненависти в 2008–2009 годах, а в 2010 был осужден за незаконное приобретение, передачу и хранение оружия и направлен на принудительное лечение в психиатрической лечебнице, проведя в ней и в колонии 10 лет.

Ранее мы также публиковали видео допроса поджигателя сразу после задержания.