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Общество22 июня 2022 8:46

В Тульской области судебные приставы помогли получить зарплату сотрудникам предприятия

Долг компании перед работниками превысил 1 миллион рублей
Источник:kp.ru
В Тульской области судебные приставы помогли получить зарплату сотрудникам предприятия

В Тульской области судебные приставы помогли получить зарплату сотрудникам предприятия

Фото: Алексей ФОКИН

В Новомосковске Тульской области коммунальная организация задолжала сотрудникам зарплату на общую сумму более 1 миллиона рублей, об этом сообщает УФССП России по Тульской области.

Так как в установленный срок долг перед работниками организации не был погашен, несмотря на то, что на исполнении у судебных приставов находилось исполнительное производство о задолженности.

В результате судебные приставы обратили взыскание на имущественное право должника-организации (право получения денежных средств по агентскому договору). Так, свою зарплату смогли получить порядка 80 сотрудников.