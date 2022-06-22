В Тульской области судебные приставы помогли получить зарплату сотрудникам предприятия Фото: Алексей ФОКИН

В Новомосковске Тульской области коммунальная организация задолжала сотрудникам зарплату на общую сумму более 1 миллиона рублей, об этом сообщает УФССП России по Тульской области.

Так как в установленный срок долг перед работниками организации не был погашен, несмотря на то, что на исполнении у судебных приставов находилось исполнительное производство о задолженности.

В результате судебные приставы обратили взыскание на имущественное право должника-организации (право получения денежных средств по агентскому договору). Так, свою зарплату смогли получить порядка 80 сотрудников.