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Общество22 июня 2022 8:31

Больше 500 человек присоединились к акции «Свеча памяти» в Туле

В 4 часа утра туляки зажгли свечи и разместили их у Вечного огня
Источник:kp.ru
Больше 500 человек присоединились к акции «Свеча памяти» в Туле

Больше 500 человек присоединились к акции «Свеча памяти» в Туле

Фото: материалы пресс-служб

22 июня, в День памяти и скорби, Тула присоединилась к международной акции «Свеча памяти». Церемония состоялась в 4 часа утра - туляки пришли на площадь Победы почтить бессмертный подвиг героев Великой Отечественной войны.

Участники акции зажгли свечи и разместили их у Вечного огня, а также возложили цветы к мемориалу «Защитникам города-героя Тулы». После этого была объявлена минута молчания.

В акции «Свеча памяти» приняли участие более 500 человек.