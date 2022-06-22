Больше 500 человек присоединились к акции «Свеча памяти» в Туле Фото: материалы пресс-служб

22 июня, в День памяти и скорби, Тула присоединилась к международной акции «Свеча памяти». Церемония состоялась в 4 часа утра - туляки пришли на площадь Победы почтить бессмертный подвиг героев Великой Отечественной войны.

Участники акции зажгли свечи и разместили их у Вечного огня, а также возложили цветы к мемориалу «Защитникам города-героя Тулы». После этого была объявлена минута молчания.

В акции «Свеча памяти» приняли участие более 500 человек.