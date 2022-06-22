Сотрудники ГИБДД в Туле доставили в больницу мужчину, нуждавшегося в срочной помощи Фото: материалы пресс-служб

Поздно ночью 12 июня к патрульному экипажу, в составе которого были старший лейтенант полиции Илья Данилов и лейтенант полиции Николай Турков, на 248-м километре автодороги М-2 «Крым» Плавского района Тульской области подъехал автомобиль «УАЗ Патриот». Из него выбежал взволнованный водитель и сообщил, что в машине его брат в очень тяжелом состоянии, которому необходима экстренная медицинская помощь.

Состояние мужчины было тяжелым, вызывая опасения за его жизнь. Инспекторы решили не дожидаться приезда медиков и погрузили мужчину в служебную машину. Включив проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал, сотрудники полиции за 15 минут доставили его в ближайшую больницу.

Благодаря действиям полицейских, мужчине своевременно оказали квалифицированную медицинскую помощь, сейчас его жизни ничего не угрожает. Позднее, гражданин позвонил на телефон доверия УМВД России по Тульской области и поблагодарил сотрудников ДПС, которые спасли ему жизнь.