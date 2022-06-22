Туляки могут подать заявки на участие в программе «Народный бюджет - 2023» Фото: Алексей ФОКИН

Если есть необходимость благоустроить двор, провести ремонт в подъезде или заменить инженерные коммуникации, жители Тулы могут с 22 июня по 1 августа подать заявки на участие в программе «Народный бюджет».

Для участия в программе жителям необходимо провести собрание, заполнить протокол, заявку, предоставить укрупнённый расчёт по работам.

Приём заявок осуществляется в главных управлениях по территориальным округам, а в августе пройдёт онлайн-голосование, по итогам которого определят победителей. После чего будет разработана проектная документация и в 2023 году выполнены работы.