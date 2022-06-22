Два отделения МРЭО Тульской области временно изменят график работы Фото: Алексей ФОКИН

Отделения МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области № 7 в Донском и №12 в Щекино временно изменят свой график работы в конце этой недели: в воскресенье, 26 июня, пройдут технические работы по настройке информационных систем МВД России, в том числе связанные с отключением оборудования Федеральной информационной системы Госавтоинспекции МВД России, поэтому предоставлять государственные услуги отделения не будут.

Также, в указанное время может нестабильно работать Единый портал государственных и муниципальных услуг при подаче заявлений на регистрацию транспортных средств и получение водительского удостоверения.

С 27 июня отделения МРЭО продолжат свою работу в штатном режиме.