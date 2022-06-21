В Туле 21 и 22 июня ограничат движение транспорта в центре города Фото: Алексей ФОКИН

В Туле пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, а потому в центре города для обеспечения безопасности дорожного движения с 20:00 21 июня до 06:00 22 июня будет запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспорта на площади Победы, включая территории, прилегающие к площади.

Кроме того, с 00:00 22 июня до 06:00 24 июня из-за ремонта дорожного покрытия по улице Революции на участке от улицы Советской до Крестовоздвиженской площади будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств.