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Общество21 июня 2022 14:56

В Туле 21 и 22 июня ограничат движение транспорта в центре города

Это связано с проведением памятных мероприятий, посвященных дню памяти и скорби
Источник:kp.ru
В Туле 21 и 22 июня ограничат движение транспорта в центре города

В Туле 21 и 22 июня ограничат движение транспорта в центре города

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, а потому в центре города для обеспечения безопасности дорожного движения с 20:00 21 июня до 06:00 22 июня будет запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспорта на площади Победы, включая территории, прилегающие к площади.

Кроме того, с 00:00 22 июня до 06:00 24 июня из-за ремонта дорожного покрытия по улице Революции на участке от улицы Советской до Крестовоздвиженской площади будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств.