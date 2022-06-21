Где в Туле не будет электричества 22 июня: публикуем список адресов Фото: Арина ВОРОНЦОВА

22 июня часть Тулы останется без электроснабжения из-за плановых ремонтных работ на участках сети. Сотрудники ресурсоснабжающих организаций проводят ремонт и замену оборудования, выправку опор и обрезку деревьев рядом с линиями электропередач. В результате света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 16:00 - ул. Рязанская, 5, 5-а;

с 09:00 до 17:00 - п. Михалково: ул. Яснополянская, 4-50 (чётн.), 11-57 (нечётн.); ул. Белобородова, 1-17; ул. Белоусова, 29, 34-50 (чётн.); п. Косая Гора: ул. Горняк, 1-19 (нечётн.), 2-24 (чётн.); пр-зд Лесной, 6-16 (чётн.); ул. М. Горького, 37, 41, 43; ул. Декабристов, 77-93 (нечётн.), 110-124 (чётн.); ул. Патронная, 66-84 (чётн.), 69-а, 69-85 (нечётн.); ул. Калинина, 139; пер. Патронный; ул. Кирова, 144-156 (чётн.), 115, 121-131 (нечётн.); ул. Декабристов, 55-75 (нечётн.), 82-108 (чётн.); ул. Токарева, 54-60 (чётн.), 66; пер. Володарского, 35; ул. Демидовская, 194-224 (чётн.), 227-247 (нечётн.); ул. Судейского, 16-28 (чётн.), 13, 15, 15-а, 17; ул. Шишкова, 4-12 (чётн.), 1-17 (нечётн.), 12-а, 12-б, 12-в, 13-а; ул. Кобзева, 20-а, 23-а, 32-а, 36-а, 20-36 (чётн.), 23-39 (нечётн.); 5-й пр-зд, 1-13 (нечётн.), 2-22 (чётн.), 2-а, 10-а, 20-а; 6-й пр-зд, 1-16, 3-а, 9-а, 9-б;

с 09:30 до 13:30 - ул. Октябрьская, 1, 3, 5, 7, 7-е, 7-а.