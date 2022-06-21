В Туле на электронный аукцион выставят квартиры, земельный участок и сооружение ЛЭП Фото: Алексей ФОКИН

1 июля в 11:00 состоятся торги в форме аукциона на электронной торговой площадке ООО «ВЭТП», где выставят на продажу имущество, арестованное в Тульской, Рязанской и Орловской областях. На аукцион выставлена заложенная недвижимость на общую сумму 19 млн 776 тысяч рублей - квартиры, комната, земельный участок, нежилое помещение, сооружение ЛЭП.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами, подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью (ЭЦП), направляются в электронной форме на направляются в электронной форме на торговую площадку до 29 июня.

1.07.2022 в 11.00 на электронной торговой площадке ООО «ВЭТП».

На аукцион выставлено заложенное и незаложенное, движимое и недвижимое имущество на общую сумму 1. рублей ().

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами, подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью (ЭЦП), направляются в электронной форме на торговую площадку по адресу https://арест.вэтп.рф/ до 29.06.2022.