В Туле 22 июня будут бесплатно раздавать питьевую и техническую воду Фото: материалы пресс-служб

22 июня в Туле на Обидимском водозаборе пройдут плановые работы с 08:00 22 июня до 08:00 23 июня. Так как из-за этого будет понижено давление холодной воды в Зареченском округе и прекращена подача холодной воды в поселке Рождественский, деревня Рождественка, Ульяновка и Семеновка и в военной части Хомяково, для жителей будет организована бесплатная раздача питьевой и технической воды. Туляков просят заранее запастись водой.

Адреса выдачи питьевой и технической воды

Выдача питьевой воды «Губернский колодезь» (ООО «Ключ Здоровья»)

с 09:00 до 22:00 - Тула, ул. Луначарского, 63, Тула, ул. Арсенальная, 2-а ТЦ «Арсенал»

Выдача технической воды из пожарных автомобилей

п. Рождественский, ул. 40 лет Октября, 1 - с 10:00 до 22:00

п. Хомяково, ул. Пионерская, д.16 - с 10:00 до 22:00

п. Октябрьский, пересечение улиц Кобзева и Карпова - с 10:00 до 12:00, с 14:00 до 16:00, с 18:00 до 21:00

п. Горелки, в районе разворотного кольца - с 12:00 до 14:00, с 16:00 до 18:00