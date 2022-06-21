12-летняя школьница из Тулы поборется за победу в шоу «Кондитер.Дети» Фото: материалы пресс-служб

12-летняя Елизавета Вынгелевская из Тулы стала участницей шоу «Кондитер.Дети» на телеканале "Пятница!", на отборе, где девочка встретилась с ведущим Ренатом Агзамовым и членами жюри, она представила торт собственного приготовления.

Девочка учится в 7 классе ЦО № 17, и учится на "отлично". Готовить сладости она начала с 8 лет, и уже сейчас готовит пирожные и торты на заказ.

Удалось ли Елизавете впечатлить ведущего своим рецептом и пройти в финал, зрители смогут увидеть 21 июня, в 19.00 на телеканале «Пятница!».