21 июня Тульская область отмечает День кинологической службы УФСИН Фото: материалы пресс-служб

21 июня Тульская область отмечает День кинологической службы уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. Именно в этот день в 1909 году в Санкт-Петербурге открылся первый в России питомник и школа дрессировщиков полицейских собак. Кинологическая служба ФСИН России по числу собак является одной из самых крупных в стране. В ее рядах на сегодняшний день проходят службу более 9 тысяч сотрудников и свыше 11 тысяч служебных собак.

Руководство и личный состав УФСИН России по Тульской области поздравляет сотрудников и ветеранов кинологической службы с профессиональным праздником.

Кинологическая служба УФСИН Тульской области была создана в 1994 году, и за годы существования несколько поколений кинологов накопили большой опыт работы, и на сегодняшний в Тульской области действуют 11 кинологических подразделений, в которых служат более 90 кинологических пар, способных не только охранять исправительные учреждения, но и разыскивать сбежавших осужденных и отыскивать взрывчатые вещества и наркотики.

Из года в год остаются неизменными критерии отбора на службу специалистов-кинологов. Приоритет отдается людям, чей образ жизни – работа с четвероногими коллегами. Строгий отбор проходят и напарники кинологов – служебные собаки. В приоритете такие качества как смелость, выносливость, трудолюбие, привязанность к хозяину.