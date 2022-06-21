В Плавском районе Тульской области цыгане свели с фермы трех телят Фото: Алексей ФОКИН

В Плавском районе Тульской области местные фермеры сообщили в полицию о краже трех телят из деревни Ивановское. Животные принадлежат разным хозяевам, живущим на одной улице.

Сотрудникам полиции удалось установить личности и местонахождение предполагаемых злоумышленников, которыми оказались живущие в Щекинском районе ранее судимые 51-летний и 46-летний представители цыганского этноса. Они признались в содеянном. Предположительно, телят собирались продать.

На данный момент полицейские выясняют обстоятельства происшествия. Подозреваемых также проверяют на причастность к другим преступлениям.