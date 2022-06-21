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Происшествия21 июня 2022 11:03

В Плавском районе Тульской области цыгане свели с фермы трех телят

51-летнего и 46-летнего подозреваемых задержала полиция
Источник:kp.ru
В Плавском районе Тульской области цыгане свели с фермы трех телят

В Плавском районе Тульской области цыгане свели с фермы трех телят

Фото: Алексей ФОКИН

В Плавском районе Тульской области местные фермеры сообщили в полицию о краже трех телят из деревни Ивановское. Животные принадлежат разным хозяевам, живущим на одной улице.

Сотрудникам полиции удалось установить личности и местонахождение предполагаемых злоумышленников, которыми оказались живущие в Щекинском районе ранее судимые 51-летний и 46-летний представители цыганского этноса. Они признались в содеянном. Предположительно, телят собирались продать.

На данный момент полицейские выясняют обстоятельства происшествия. Подозреваемых также проверяют на причастность к другим преступлениям.