В Тульской области к 30 июля отремонтируют разворотную площадку для школьного автобуса Фото: Алексей ФОКИН

Жительница деревни Мышенки Заокского района обратилась к губернатору Тульской области с просьбой решить вопрос с запуском школьного автобуса.

Как пояснил глава районной администрации, задержка с запуском автобуса по этому маршруту вызвана тем, что в деревне необходимо обустроить разворотную площадку, эти работы уже запланированы и будут завершены до 30 июля.

Также в рамках обсуждения вопроса школьных автобусов министр образования Тульской области сообщила, что в регионе сейчас есть 332 школьных автобуса, которые в учебные дни перевозят 8,5 тысяч школьников, причем за последние два года школьный автопарк существенно обновился. В 2020 году за счет средств бюджета области приобрели 22 автобуса, а по федеральной программе в Тульскую область поставлено 93 школьных автобуса. Все они оснащены тахографами, проблесковыми маячками и системой «ГЛОНАСС». Все заявки муниципалитетов на замену автобусов и открытие новых маршрутов были выполнены, но в некоторых населенных пунктах пока есть сложности из-за некачественного дорожного покрытия и отсутствия места посадки.

Главам администраций было поручено до начала учебного года проанализировать организацию подвоза детей и при необходимости отремонтировать дороги.