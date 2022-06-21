В Тульской области представитель цыганского этноса обокрал 83-летнюю пенсионерку Фото: Алексей ФОКИН

83-летняя жительница Новомосковска Тульской области обратилась в полицию и сообщила, что из ее квартиры украли мобильный телефон и кошелек, в котором лежали банковская карта и 7 500 рублей.

Полицейским удалось установить личность и местонахождение подозреваемого - им оказался безработный ранее неоднократно судимый 39-летний житель Тамбовской области, относящийся к цыганскому этносу. По предварительным данным, мужчина попросил у потерпевшей воды и денег на еду, а заметив, где пожилая женщина хранит деньги, решил их украсть. Попросив в очередной раз воды и дождавшись, пока хозяйка квартиры отвлечется, тамбовчанин похитил телефон и кошелек из тумбочки и скрылся. Кроме того, обнаружив в кошельке карточку, злоумышленник снял с нее 11 500 рублей.

Мужчину задержали и доставили в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства, где он признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело, мужчину поместили под стражу.