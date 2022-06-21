В Тульской области водитель автопоезда уснул за рулем, столкнулся с другим автопоездом и въехал в дерево Фото: материалы пресс-служб

20 июня в 09:00 на 300-м километре автодороги М-2 «Крым» в Чернском районе Тульской области стокнулись два автопоезда.

По предварительной информации, 54-летний мужчина, находившийся за рулем автопоезда из тягача Mercedes-Benz Actros и полуприцепа Kogel, уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где по касательной столкнулся с автопоездом из тягача Volvo FH-Truck и полуприцепа Schmitz под управлением 36-летнего мужчины. После столкновения Mercedes вылетел в левый по ходу движения кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП водитель первого автопоезда получил различные травмы, но после оказания медицинской помощи был отпущен.