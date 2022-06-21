Житель Тульской области попался на покупке наркотиков и попытался откупиться от полиции взяткой Фото: Алексей ФОКИН

54-летний житель Киреевского района был признан виновным в том, что купил и хранил у себя наркотики, а также пытался дать взятку должностному лицу за заведомо незаконные действия.

Установлено, что 19 апреля 2022 года обвиняемый из дома заказал через интернет наркотик, оплатил и забрал его в указанном продавцом месте. После этого его задержали сотрудники полиции. Естественно, за решетку мужчине не хотелось, и он предложил полицейскому 30 тысяч рублей за то, чтобы тот не заводил дела о покупке наркотиков. Мужчина также попытался сразу передать правоохранителю 5,5 тысяч рублей, но сотрудник полиции отказался принимать деньги, а вместо этого завел на обвиняемого два дела по двум статьям.

В ходе следствия мужчина признал свою вину, суд приговорил его к 1 году 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.