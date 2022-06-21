«Ростелеком» открыл онлайн-дверь в Тулу на Петербургском международном экономическом форуме

«Ростелеком» установил мобильную интерактивную дверь на стенде Тульской области, развернутом на Петербургском международном экономическом форуме. Проект реализуется совместно с региональным правительством в целях повышения туристической привлекательности области.

Устройство в режиме реального времени осуществляет онлайн-соединения с аналогичными стационарными панелями, установленными на Казанской набережной в историческом центре Тулы, в Тульском музее оружия и на станции метро «Тульская» Московского метрополитена. Все они оборудованы микрофонами и видеокамерами, что позволяет людям, находящимся рядом с дверьми в Туле или Москве, общаться между собой. Отличительная особенность мобильной онлайн-двери в том, что при фиксировании на экране улыбки посетителя, она выдает ему красочную памятную открытку о Тульском крае.

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Демонстрация онлайн-двери на Петербургском международном экономическом форуме — очередная ступень нашего плодотворного сотрудничества с правительством Тульской области в развитии цифровой инфраструктуры региона. Мы делаем всё возможное, чтобы умные сервисы и технологии повышали качество жизни населения. Все digital-панели, включая мобильную онлайн-дверь, подключены к платформе “Ростелеком. Экраны”. Это позволяет не только демонстрировать видео, но и дистанционно управлять контентом всей сети информационных панелей и ТВ-экранов».

Елена Мартынова, директор регионального фонда «Агентство развития туризма Тульской области»:

«С помощью онлайн-двери посетители нашего стенда на форуме могли заочно ознакомиться с достопримечательностями Тульской области, чтобы потом приехать и увидеть всё своими глазами. Это новый формат сближения городов с помощью современных технологий, нестандартный подход к привлечению гостей».

Совместный проект компании «Ростелеком» и правительства Тульской области по развитию туристического потенциала региона стартовал в начале летнего сезона 2019 года, когда цифровой провайдер установил в Туле два сенсорных киоска навигации со встроенными динамиками и подсветкой. С их помощью пользователи и сегодня могут построить индивидуальный маршрут, узнать о достопримечательностях, найти данные о гостиницах, пунктах питания, ознакомиться с театральной афишей, анонсами концертных площадок и многое другое. Осенью того же года «Ростелеком» открыл онлайн-дверь между Казанской набережной в историческом центре Тулы и станцией метро «Тульская» в Москве. В 2021 году еще одно интерактивное устройство появилось в тульском государственном музее оружия.

Мобильная онлайн-дверь начала свое путешествие по городам с московского парка «Патриот» в рамках проекта «Открой Тулу» в августе 2020 года. В ходе празднования 500-летия Тульского кремля интерактивное устройство побывало в населенных пунктах Большой засечной черты Тульской области – Одоеве, Белеве, Чекалине, а затем и в Калуге – новогодней столице России-2021.