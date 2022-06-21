Найдена причина разлива канализационных стоков в Кимовском садовом товариществе в Тульской области Фото: материалы пресс-служб

Тульская природоохранная прокуратура с привлечением специалистов минэкологии Тульской области инициировала проверку информации о том, что в районе СНТ «Строитель» Кимовского района на поверхность сливают неочищенные сточные воды.

В ходе выездной проверки 20 июня сотрудники ведомств установили, что стоки сливались в результате аварии из поврежденной трубы коллектора централизованной системы канализации Кимовска.

Природоохранный прокурор внес главе администрации МО Кимовский район представление, в рамках исполнения которого должны быть устранены выявленные нарушения. Рассмотрение представления и принятие мер по нему находятся на контроле в прокуратуре.