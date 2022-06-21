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Общество21 июня 2022 7:08

В Туле на улице 1-й Трубной ограничили движение транспорта 21 июня

Это связано с проведением работ на данном участке дороги
Источник:kp.ru
В Туле на улице 1-й Трубной ограничили движение транспорта 21 июня

В Туле на улице 1-й Трубной ограничили движение транспорта 21 июня

Фото: Алексей ФОКИН

21 июня на улице 1-й Трубной, в период проведения в городе мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, ограничено движение транспорта. Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы.

С 00:00 до 18:00 запрещена остановка, стоянка и движение всех видов транспортных по ул.1-й Трубной на участке от улицы Болдина до улицы Физкультурной.

В Туле на улице 1-й Трубной ограничили движение транспорта 21 июня

В Туле на улице 1-й Трубной ограничили движение транспорта 21 июня

Фото: материалы пресс-служб