В Туле на улице 1-й Трубной ограничили движение транспорта 21 июня Фото: Алексей ФОКИН

21 июня на улице 1-й Трубной, в период проведения в городе мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, ограничено движение транспорта. Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы.

С 00:00 до 18:00 запрещена остановка, стоянка и движение всех видов транспортных по ул.1-й Трубной на участке от улицы Болдина до улицы Физкультурной.