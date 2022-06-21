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Общество21 июня 2022 6:43

В нескольких населенных пунктах Тулы на сутки отключат холодную воду 22 июня

Это связано с профилактическими работами на Обидимском водозаборе
Источник:kp.ru
В нескольких населенных пунктах Тулы на сутки отключат холодную воду 22 июня

В нескольких населенных пунктах Тулы на сутки отключат холодную воду 22 июня

Фото: Арина ВОРОНЦОВА

22 июня с 8:00 до 8:00 23 июня из-за профилактических работ по подготовке к работе в зимних условиях на Обидимском водозаборе будет понижено давление холодной воды в Зареченском районе Тулы.

Кроме того, прекратится подача воды в поселке Рождественский, деревнях Рождественка, Ульяновка и Семёновка и в военной части Хомяково.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.